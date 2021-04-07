الملك عبدالله الثاني يوجه رسالة للشعب الأردني

وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رسالة إلى الشعب الأردني حول التطورات الأخيرة.

وأكد الملك عبدالله الثاني في كلمته أن الأمير حمزة اليوم مع عائلته في قصره وبرعايته، كما أكد أن الفتنة وئدت، وأن الأردن آمن ومستقر.

وأضاف العاهل الأردني: "أتحدث إليكم اليوم، وأنتم الأهل والعشيرة، وموضع الثقة المطلقة، ومنبع العزيمة، لأطمئنكم أن الفتنة وئدت، وأن أردننا الأبي آمن مستقر"، مضيفا "لم يكن تحدي الأيام الماضية هو الأصعب أو الأخطر على استقرار وطننا، لكنه كان لي الأكثر إيلاما، ذلك أن أطراف الفتنة كانت من داخل بيتنا الواحد وخارجه" بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وتابع العاهل الأردني "لا شيء يقترب مما شعرت به من صدمة وألم وغضب، كأخ وكولي أمر العائلة الهاشمية، وكقائد لهذا الشعب العزيز".

وأوضح العاهل الأردني أن "الجوانب الأخرى قيد التحقيق، وفقا للقانون، إلى حين استكماله، ليتم التعامل مع نتائجه، في سياق مؤسسات دولتنا الراسخة، وبما يضمن العدل والشفافية".

وأكد أن "الخطوات القادمة ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارتنا: مصلحة الوطن ومصلحة شعبنا الوفي".