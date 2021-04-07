المغرب يمدد حظر التجول الليلي خلال رمضان

مدد المغرب، اليوم الأربعاء، حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان ضمن مساعيها لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما سيُبقي المغرب على تقديم إعانة مالية للعاملين في بعض القطاعات الأكثر تضرراً بجائحة كوفيد-19 ومنها السياحة، وذلك حتى يونيو المقبل.

وسجل المغرب نحو 500 ألف إصابة وما يقرب من تسعة آلاف وفاة بهذا المرض. لكن حملة التطعيم تمضي بوتيرة سريعة؛ إذ تلقى 4.38 مليون مغربي التطعيم بلقاحي «أسترازينيكا» و«سينوفارم» حتى الآن.