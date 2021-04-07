وكالة الأدوية الأوروبية تعرض اليوم نتائج احتمال وجود علاقة بين «استرازينيكا» والجلطات الدموية

من المقرر أن تعرض وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، ما توصلت إليه بشأن احتمال وجود علاقة بين حدوث جلطات دموية ولقاح استرازينيكا لفيروس كورونا.وكانت الوكالة قد بدأت في التحقيق بشأن وجود علاقة محتملة عقب ورود تقارير تفيد بحدوث جلطات دموية في عدة دول، حيث توصل بعض الباحثين إلى أن الشابات يواجهون خطورة خاصة للإصابة بتجلط الدم، وهي حالة خطيرة تعوق فيها الجلطات الدموية تدفق الدم، وذلك بعد تلقي جرعة من لقاح استرازينيكا.

وقد علقت عدة دول في الاتحاد الأوروبي استخدام لقاح استرازينيكا في منتصف مارس الماضي، ولكنها أعادت استخدامه مجدداً عقب أن قالت وكالة الأدوية الأوروبية، إن اللقاح مازال آمناً للاستخدام بعد مراجعة أولية للبيانات.