رئيس البرلمان العربي يهنئ الإمارات ببدء التشغيل التجاري لـ «براكة»

هنأ معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة بدء التشغيل التجاري لـ «براكة» أولى محطات الطاقة النووية السلمية في العالم العربي. وأكد رئيس البرلمان العربي - في بيان له اليوم - أن هذه الخطوة تعد إنجازاً يضاف إلى مسيرة الإنجازات التي تحققت على أرض الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وسواعد أبنائها، وانطلاقة رائدة نحو مرحلة تنموية غير مسبوقة في مجالات حيوية، ويعزز الريادة الإماراتية في عالم المحطات النووية السلمية. وأشار إلى أن هذا الإنجاز النوعي هو مصدر فخر لكل العرب، ويؤكد قدرة العرب على مواجهة التحديات وتجاوز الصعاب في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بأسره بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد.