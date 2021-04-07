السيسي: مصر لن تتخلى عن نقطة مياه.. والتعاون "الخيار الأفضل"

أحمد عاطف (القاهرة) - طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا بعدم المساس بنقطة مياه مصرية، مشدداً على أن "الخيارات كلها مفتوحة" وأن بلاده لن تتخلى عن نقطة مياه، لافتاً إلى أن الدولتين ستظلان أشقاء رغم الاختلاف بشأن سد النهضة، مشدداً على أن بلاده لا تسعى للحرب، والتعاون هو "الخيار الأفضل".

وأضاف السيسي خلال افتتاحه "مُجمعاً للوثائق المؤمنة"، اليوم، أنه لم يغير كلامه بشأن احترام التنمية في اثيوبيا ولكن في إطار عدم المساس بمصالح مصر المائية

وأوضح السيسي أنه كان قلقاً منذ 2011 بشأن المياه في مصر، مشيراً إلى أنه كان متأكداً من أن هناك مشكلة كبيرة سيواجهها المصريون. ولفت إلى أن مشروعات محطات معالجة المياه فى بلاده سيتم تنفيذها بطرق علمية لكي تكون صالحة للشرب.

وأعلن السيسي عن إنشاء 15 محطة رفع مياه، موضحاً أن بلاده ستستغل كافة الفرص الممكنة لتنفيذ مشروعات الاستفادة من المياه في مصر.