وزير الخارجية المصري يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وقال شكري، بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "سوف اعقد سلسلة من اللقاءات مع المكونات السياسية المختلفة في لبنان لأنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتشكيل

الحكومة بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي ويؤدي الى تحقيق المصلحة المشتركة لدول المنطقة وفي المقام الأول للشعب اللبناني الشقيق".

وتحدث عن "استمرار بذل مصر كل الجهود في إطار التواصل مع كافة المكونات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من الازمة الراهنة".

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له أن الزيارة تأتي للتأكيد على دعم مصر للبنان ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل حكومة تضم أطراف المعادلة السياسية اللبنانية كافة، إضافة إلى الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق، وأهمية تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية.