ملكة بريطانيا تصدر قراراً مفاجئاً بشأن ميغان ماركل

أصدرت الملكة إليزابيث الثانية قراراً مفاجئاً لزوجة الأميرهاردي ميغان ماركل أكدت فيه أن ميغان لها كل الحق في مواصلة مسيرتها التمثيلية بمجرد أن تبتعد عن واجباتها الملكية.

وقال الكاتب البريطاني أندرو مورتون، إن الملكة إليزابيث الثانية، أبلغت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري، دوقة ساسكس، بقرار مفاجئ وغير متوقع في هذا الوقت الذي تطفو فيه الخصومة بين ميغان ماركل والعائلة المالكة البريطانية على السطح وفي العلن.

وأضاف "لقد تم منحهم درجة من الحرية قيل لهم ها هي تذاكر الدرجة الأولى، اختاروا البلد الذي تريدون الذهاب إليه وسنجعلكم سفراء شباب لدول الكومنولث"، مضيفاً "إنصافا للعائلة المالكة وللملكة أعطتهم هذه الفرصة للذهاب إلى أي مكان يحلو لهم"، وفق ما نقلته مجلة "الجميلة".

وأوضح مورتون أن الأمير هاري وميغان ماركل قد مُنحا "فرصة التوجه إلى أي مسار يحلو لهما" بعد أن أعربا عن رغبتهما بالانسحاب من تأدية واجباتهما الملكية المفروضة.

تجدر الإشارة إلى أن الأمير هاري وزوجته ميغان تخليا عن واجباتهما الملكية في يناير 2020، وانتقلا مع ابنهما الأول، آرتشي، إلى جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة من أجل حياة أكثر استقلالية، والابتعاد عن وسائل الإعلام البريطانية.