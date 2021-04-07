كوريا الجنوبية ترصد أعلى حصيلة لكورونا منذ 3 أشهر

قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء وهي أعلى حصيلة يومية منذ الثامن من يناير في ظل تزايد العدوى.

وبهذه الحالات الجديدة يبلغ اجمالي الإصابات في البلاد 106898، وبلغ عدد الوفيات 1756 وفاة.

وأظهرت بيانات الوكالة الكورية أن أكثر من 63 في المئة من الحالات الجديدة تركزت في سول والمناطق المجاورة لها بما في ذلك مقاطعة جيونجي.

وقالت السلطات إنها ستوسع من جهود الفحص لتعقب انتقال العدوى على مستوى البلاد من خلال عمليات المسح الوبائية والاختبارات الوقائية.

وتم توزيع أكثر من مليون جرعة من اللقاح بين العاملين في المجال الطبي والمجموعات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة منذ بداية حملة التطعيم في فبراير الماضي لكن السلطات تواجه تراجعا في عمليات التطعيم بسبب اعتمادها على برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات والذي يشهد تأخيرات.