الإمارات: حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر مع إسرائيل

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «الاتحاد للطيران»، الناقل الوطني لدولة الإمارات، أمس، أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب.

وقالت الشركة في بيان أمس: «أصبحت إسرائيل ضمن قائمة أبوظبي للدول الخضراء، ما يعني أنه لم يعد هناك ضرورة لخضوع الزوار للحجر الصحي لدى وصولهم إلى أبوظبي».

وتأتي هذه الخدمة الجديدة كخطوة تاريخية في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية والسياحية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، على ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه في سبتمبر 2020.

وأقلعت رحلة «الاتحاد للطيران» رقم EY598، وهي أول رحلة مجدولة تنطلق من مطار أبوظبي الدولي باتجاه مطار بن غوريون الدولي، صباح أمس، عند الساعة 10:05 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وحملت الرحلة وفداً يضمّ كلاً من: «محمد محمود آل خاجة، أول سفير لدولة الإمارات لدى إسرائيل، وإيتان نائي رئيس البعثة الإسرائيلية في دولة الإمارات، وتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، كما يضم عدداً من الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية».

وحطت الرحلة في مطار بن غوريون الدولي بإسرائيل عند الساعة 12:30 ظهراً بالتوقيت المحلي للوجهة، حيث استقبلتها رشاشات المياه بالتحية التقليدية، تلاها حفل استقبال تخلله خطابات ألقاها كل من سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، والرئيس التنفيذي لمطار بن غوريون الدولي.

وقال محمد محمود آل خاجة خلال حفل الاستقبال الذي أقيم في مطار بن غوريون: «منذ توقيع المعاهدة الإبراهيمية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وبلدانا يعملان معاً لتعزيز حقبة جديدة مزدهرة من التعاون المثمر»، وأضاف: «مع استمرار دولتينا في السعي إلى التعافي من جائحة كوفيد - 19 فإنه لدينا الكثير لنتطلع إليه من خلال التبادل التجاري والدبلوماسي والصحي والتقني والسياحي». وتابع: «بعد أن صنعت دولة الإمارات ودولة إسرائيل التاريخ من خلال توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام، فإنهما الآن على استعداد للبناء على الإنجازات المشتركة لبدء المرحلة التالية من التعاون».

وتحدّث دوغلاس في هذه المناسبة، قائلاً: «يعتبر اليوم محطة جديدة في تاريخ الاتحاد للطيران، مع تشغيل أولى رحلاتها التجارية المنتظمة إلى تل أبيب، ففي العام الماضي، دخلت دولة الإمارات وإسرائيل التاريخ بتوقيعهما الاتفاق الإبراهيمي للسلام واليوم، نحن في غاية الحماس لما سيحمله هذا الاتفاق من فرص جديدة للاتحاد ولإمارتنا الحبيبة أبوظبي».

وتابع: «يسرّنا استقبال ممثلين عن أهم الشركات في قطاع السياحة والضيافة في دولة الإمارات على متن رحلتنا، أولئك القادة لن يظهروا أبوظبي كوجهة سياحية رائدة عالمياً فحسب، بل سيؤكدون أيضاً استجابة الإمارة القوية والمتسّقة لتعزيز الصحة والسلامة». وسيتم تشغيل الرحلات عبر طائرة بوينغ 787 - 9 دريملاينر الشهيرة التابعة لـ«الاتحاد للطيران»، والتي تضم 290 مقعداً، منها 28 مقعداً في درجة الأعمال

و262 مقعداً في الدرجة السياحية، والمجهزة بأنظمة الترفيه e-box الشهيرة وشبكة الاتصال الإلكتروني wi-fly.

وستسيّر «الاتحاد للطيران» رحلتين أسبوعيتين بين أبوظبي وتل أبيب كمرحلة أولية، وستنقل رحلة العودة رقم EY599 المسافرين القادمين من تل أبيب إلى أبوظبي، ولن يضطروا للخضوع لفترة حجر صحي، مع دخول إسرائيل قائمة أبوظبي للدول الخضراء.

وبالإضافة إلى الرحلات المباشرة بين الوجهتين، يمكن للمسافرين من تل أبيب الاستفادة من رحلات الربط والمتابعة إلى 35 وجهة عالمية، منها وجهات رئيسية في آسيا وشبه الجزيرة الهندية وأستراليا.

ومن المتوقع أن يكون الطلب كبيراً على رحلات الأعمال كما الاستجمام بين دولة الإمارات وإسرائيل وغيرها، نظراً لكون الدولتين من بين الدول التي سجلت أعلى معدلات تطعيم ضد «كوفيد - 19» في العالم.

وستواصل «الاتحاد» والناقل الوطني الإسرائيلي «العال»، إعداداتهما لتوسعة التعاون على صعيد الوجهات فيما بينهما، حيث وقّع الطرفان مذكرة تفاهم في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020، يغطي اتفاقيات المشاركة بالرمز على العمليات التشغيلية لكلتا الناقلتين، والمزايا المتبادلة عبر برامج المسافر الدائم، فضلاً عن التعاون على صعيد عمليات الشحن والتدريب وخدمات الصيانة.

وتجدر الإشارة إلى أن لـ«الاتحاد للطيران» سمعة طيبة، باعتبارها واحدة من بين شركات الطيران الرائدة في استجابتها لجائحة «كوفيد - 19».