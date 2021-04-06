الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة جنوب تعز

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحرز الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل وطيران تحالف دعم الشرعية تقدماً جديداً في جبهة «الأحكوم» بمديرية حيفان جنوب تعز وسط خسائر بشرية ومادية لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقالت مصادر عسكرية: إن قوات الجيش نفذت أمس، هجوماً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة «الأحكوم» تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع.

وأكدت المصادر مصرع 7 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين بنيران الجيش إضافة إلى تدمير طقمين عسكريين تابعين للميليشيات.

وتستمر العمليات العسكرية في محافظة تعز، لفك الحصار عن المحافظة، والتي حققت حتى اللحظة انتصارات كبيرة، وحررت مساحات من الأرض وسط خسائر فادحة لميليشيات الحوثي.

إلى ذلك، نفذ الجيش اليمني أمس، كميناً محكماً لمجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «صرواح» غرب مأرب. واستدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيات وهاجمتهم وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح. وحاولت الميليشيات الحوثية إرسال تعزيزات لفك الحصار عن عناصرها التي وقعت بالكمين، إلا أن مدفعية الجيش استهدفت تلك التعزيزات، ودمرتها، وكبدتها قتلى وجرحى.

وفي السياق ذاته، أسقط الجيش اليمني، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي شمالي غرب مدينة مأرب. وكانت الطائرة المسيّرة تسعى لاستهداف الأحياء السكنية في المدنية المكتظة بالمدنيين.

وفي سياق آخر، تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» خلال الأسبوع الماضي، من انتزاع 2,277 لغماً في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 230,592 لغماً، زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بمختلف المحافظات.

وأوضح المركز في بيان له، أن الألغام التي انتزعها تنوعت بين 176 لغماً مضاداً للأفراد، و606 ألغام مضادة للدبابات، و1,495 ذخيرة غير متفجرة.

وأشار البيان إلى أنه نُزع من محافظة عدن 682 ذخيرة غير متفجرة و26 لغمًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف تمكن فريق «مسام» من إزالة 36 لغماً مضاداً للدبابات، إضافة إلى نزع ذخيرة غير متفجرة و11 لغماً مضاداً للأفراد و34 لغماً مضاداً للدبابات بمديرية قعطبة في محافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة في محافظة الحديدة نزع الفريق 6 ذخائر غير متفجرة، و42 لغماً مضاداً للدبابات.

كما تم نزع 178 ذخيرة غير متفجرة في مديرية زنجبار بمحافظة لحج، إلى جانب 503 ذخائر غير متفجرة و49 لغماً مضاداً للدبابات في محافظة مأرب، وفي مديرية عين بمحافظة شبوة تم نزع 45 لغماً مضاداً للدبابات، و10 ألغام مضادة للأفراد، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة نجح فريق «مسام» في نزع 67 ذخيرة غير متفجرة و29 لغماً مضاداً للدبابات إضافة إلى 20 لغماً مضاداً للأفراد، ونزع 14 لغماً مضاداً للدبابات في محافظة بيحان ، إضافة إلى إزالة 103 ألغام مضادة للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة في عسيلان بشبوة.