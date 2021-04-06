الكاظمي: رغبة إماراتية وسعودية صادقة لمساعدة العراق

هدى جاسم (بغداد)

وصف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس، نتائج زيارته إلى السعودية ودولة الإمارات مؤخراً بأنها كانت «ناجحة»، مضيفاً: «كانت الزيارتان الأخيرتان إلى المملكة العربية السعودية والإمارات، ناجحتين بكل المعايير، وكانتا بغاية الأهمية، ولمسنا رغبة أخوية صادقة بدعم العراق في هذه المرحلة، وهذا ليس غريباً على الإخوة العرب بتاريخهم وأصالتهم، وسوف نترجم هذه الروح إلى آليات عمل دائمة مع جميع جيراننا، ومع المجتمع الدولي».

وحول قضية المحاضرين في المدارس العراقية، الذين يتظاهرون من أجل توظيفهم رسمياً، قال الكاظمي، خلال جلسة لمجلس الوزراء العراقي: «استمعنا خلال الأيام الماضية إلى مزايدات إعلامية بشأن قضية المحاضرين في المدارس، ورغم أن هذا الملف نتاج مراحل سابقة وعدم تخطيط، فقد وضعنا في الموازنة آلية لمعالجة هذه القضية كونها تهم شريحة أساسية، وسيتم إعداد صيغة ستعرض في الجلسة من أجل تحقيق الإنصاف لهذه الشريحة ولو بالحدود الدنيا».

وقال رئيس الوزراء: «عملنا منذ أشهر على معالجة الأزمة، ومطالب أهلنا في الناصرية، وخصصنا صندوقاً خاصاً لإعمار ذي قار، نتمنى أن يتم صرف أمواله بما يخدم أهلنا في المحافظة، وبسبب ظروف معروفة وإشكالات مختلفة بعضها قانونية، أصبح منصب محافظ ذي قار شاغراً، وقررنا اختيار محافظ ذي قار بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والإدارية في المحافظة».

وأوضح الكاظمي: «بصرف النظر عن اسم المحافظ، أناشد أهلي في ذي قار أن يضعوا أيديهم بيد الحكومة المحلية، وسنضع نحن أيدينا بيد ذي قار، ونتعاون جميعاً للنهوض بواقع المحافظة، وسنعين مجلساً استشارياً في الناصرية مرتبطاً برئيس الوزراء، وسنتابع مع المحافظ والمجلس كل تفأصيل إعمار ذي قار بشكل يومي، وسنعلن غداً نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الأخيرة في ذي قار».

وقال رئيس الوزراء بعد إقرار مجلس النواب الموازنة: «علينا جميعا العمل، وبشكل عأجل، لتطبيق بنودها وخدمة شعبنا، هذا العام يجب أن يكون عاماً استثنائياً في تحويل الموازنة، رغم الملاحظات عليها إلى ورشة عمل ملموسة.» وأكد الكاظمي: «لمست خلال الأيام الماضية شكاوى من زيادة غير مقبولة في أسعار المواد الغذائية، وسنتابع ما يحدث في الأسواق، ويجب أن نحمي المواطن من جشع المتاجرين بقوت الشعب، ولن نسمح للمزايدين باستغلال الظرف الاقتصادي. إلى ذلك، شهد عدد من المحافظات في وسط وجنوب العراق تظاهرات من قبل محتجين يطالبون بالتعيين بعد رحلة عمل بالمجان ضمن وزارة التربية أو مديريات ووزارت أخرى، فيما عرف بـ«أزمة المحاضرين المجانيين».

وأقدم العشرات من المحاضرين، في البصرة، على إغلاق مديرية تربية المحافظة، للمطالبة بتعيينهم، رافعين لافتات تطالب الحكومة المركزية بتوظيفهم رسمياً.

وأفاد مصدر في محافظة واسط، بأن موظفي الأجر اليومي في مديرية البلدية، أغلقوا مبنى الدائرة منذ ساعات الصباح أمس، وطالبوا بتحويلهم إلى عقود وزارية.