إندونيسيا: سباق للبحث عن ناجين بعد إعصار مدمر

جاكرتا (رويترز)

يواصل رجال الإنقاذ سباق مع الزمن للبحث عن عشرات المفقودين في جزر نائية بجنوب شرق إندونيسيا، وسط استعدادات للعثور على مزيد من الضحايا، مع وصول تعزيزات للمساعدة في أعقاب الإعصار المداري الذي أودى بحياة 86 شخصاً على الأقل.

وانتشرت طائرات هليكوبتر للمساعدة في البحث عن ناجين، كما وصلت سفن محملة بمواد غذائية ومياه صالحة للشرب وأغطية وأدوية للموانئ، بعد أن عطلتها أمواج مرتفعة أحدثها الإعصار المداري «سيروجا»، الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول وانهيارات أرضية مميتة الأحد الماضي.

وعدلت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية عدد القتلى بسبب الإعصار في جزر نوسا تنقارا الشرقية، بعد أن قالت في وقت سابق: إن 128 قتلوا.

ويُعتقد أن عشرات من سكان جزيرة ليمباتا، وهي من أشد المناطق المنكوبة، بين 98 مفقوداً على الأقل.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة في إفادة صحفية: «فريق الإنقاذ يتحرك على الأرض، والطقس جيد». ووصل الجيش ومتطوعون إلى الجزر، أمس، وأنشأوا مطابخ عامة بينما جلبوا عاملين طبيين.

وأظهرت لقطات صورها مسؤول محلي في قرية تانجونج باتو بجزيرة ليمباتا، حيث يوجد بركان ماونت إيل ليوتولوك، سقوط أشجار وصخور ضخمة من الحمم البركانية الباردة التي سحقت المنازل بعد أن زحزحها الإعصار من أماكنها.

وشُرد ألوف وتضرر قرابة ألفي مبنى، بينها مستشفى، ولحقت أضرار بالغة بأكثر من 100 منزل بسبب الإعصار.

وهناك مخاوف أيضاً من حدوث إصابات محتملة بفيروس كورونا في مراكز الإجلاء المزدحمة.