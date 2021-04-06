«داعش» يخطف 19 معظمهم مدنيون وسط سوريا

دمشق (أ ف ب)

خطف عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس، 19 شخصاً غالبيتهم من المدنيين، إثر هجوم شنوه في منطقة البادية بوسط سوريا، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أنه خلال اشتباكات مع قوات النظام في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة و11 مدنياً، كانوا يجمعون «الكمأة» في منطقة قريبة، ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أيضاً، باختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال جمع الكمأة»، مشيرة إلى إصابة آخرين بجروح نقلوا إثرها إلى مستشفى مدينة السلمية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «إن عناصر التنظيم عمدوا في هجمات عدة إلى خطف مدنيين ورعاة وجنود من قوات النظام»، مشيراً إلى أنه «في معظم الأحيان كان يتم إعدام المخطوفين، خصوصاً من عناصر قوات النظام».