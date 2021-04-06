المغرب يعلن إحباط عملية إرهابية في فرنسا

أعلنت السلطات المغربية، اليوم الثلاثاء، إحباط «عملية إرهابية» كانت ستنفذها امرأة فرنسية من أصل مغربي، وتستهدف كنيسة في فرنسا.

جاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء أن الأمر يتعلق «بمواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة بفرنسا».

وأضاف البيان أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني زودت المخابرات الفرنسية في أوائل أبريل بمعلومات دقيقة مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي واعتقال المشتبه بها.

وتابع أن "السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكّنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي".

وأشار البيان إلى أن "المعلومات التي قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمصالح الأمنية الفرنسية شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية والمعطيات التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه بتنسيق مع عناصر في تنظيم داعش".

وقالت المديرية إن المشتبه بها «كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلاً عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم». ونجح المغرب في تفكيك عشرات الخلايا الإرهابية منذ عام 2015.