«داعش» يخطف 19 شخصاً في وسط سوريا

خطف عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، 19 شخصاً على الأقل إثر هجوم مباغت شنوه في منطقة البادية في وسط سوريا.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه خلال اشتباكات مع الجيش السوري في ريف حماة الشرقي، عمد التنظيم إلى خطف ثمانية عناصر من الشرطة و11 مدنياً، كانوا في منطقة قريبة. ولا يزال هناك 40 شخصاً مفقوداً.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أيضاً عن «اختطاف عدد من أهالي قرية السعن من قبل تنظيم داعش الإرهابي».