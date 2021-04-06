مهمة الـ28 يومًا.. ما فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة الجديدة؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب بمسارعة الوقت لتشكيل حكومة جديدة بعد تكليفه من الرئيس ريئوفين ريفلين، على الرغم من كل التوقعات التي دفعت باحتمال الدفع به من حزب الليكود لرئاسة البلاد في ظل عدم الحصول على الأغلبية في الكنيست ومواجهته إجراءات قضائية تتعلق بالتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الإسرائيلي في كلمة تكليفه لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة للبلاد: "اتخذت قراري بناء على التوصيات التي أشارت إلى فرصة أكبر لنتانياهو في تشكيل الحكومة". وأضاف: "لم يكن قرارا سهلا بالنسبة لي سواء على الصعيد المعنوي أو الأخلاقي"، ليكسب نتنياهو فرصة جديدة لتصدر الحياة السياسية.

ما من مرشح أمامه فرصة حقيقية لتشكيل الحكومة، هكذا قال الرئيس الإسرائيلي في أعقاب تكليفه لنتنياهو، وهو الأمر الذي أكد عليه الدكتور سعيد أبو عامود استاذ العلوم السياسية والمتخصص في الملف الإسرائيلي، حيث أشار إلى أن "حالة التناحر المستمرة في الداخل الإسرائيلي تمنع سيطرة حزب بعينه على الأغلبية البرلمانية في كل مرة، لكن ذلك لا يمنع أن نتنياهو هو الشخصية الأقوى والقادرة على الوصول لتشكيل حكومي متوازي".

المهمة الصعبة

تبقى مهمة نتنياهو صعبة حسب تقسيم الكنيست الإسرائيلي، فبرغم تكليفه من الرئيس وحصوله على 52 صوتا، لكن في المواجهة منافسا قويا قال إن إقالة نتنياهو من منصبه "واجبة"، وهو رئيس كتلة " هناك مستقبل"، يائير لابيد، والذي حصل بدوره على 45 صوتًا ما منعه عن التكليف بتشكيل الحكومة 7 أصوات فقط، فيما سمى سبعة نواب نفتالي بينيت بينما لم يسم 16 نائباً أحداً.

وحسب القانون الإسرائيلي، فعلى رئيس الوزراء المكلف من رئيس الجمهورية أن يشكل حكومته ويحصل على الموافقة بنسبة الأغلبية داخل الكنيست على كافة التشكيل ليتمكن من العمل بشكل قانوني، وهو الأمر الذي أكد عليه نتنياهو قدرته على تنفيذه خلال مدة 28 يومًا وهي المدة المعروفة في القانون الإسرائيلي لحصول الحكومة على ثقة الكنيست.

وأشارت القناة الثانية عشر إلى أن أعضاء الكنيست في الحزب يستعدون لاحتمال عدم تشكيل حكومة لنتنياهو ويفحصون إمكانية تشكيل ائتلاف يميني برئاسة مرشح آخر، وتأمين انتخاب نتنياهو رئيسًا، منوهةً إلى أن أعضاء الكنيست من حزب الليكود فحصوا الاحتمال سياسيًا وقانونيًا.

واعتبر أبو عامود المحلل في الشؤون الإسرائيلية أن نتنياهو في وسط ما يقف فيه من محاكمات وأزمات كان متوقع أن يكون رئيس الحكومة الجديد وذلك بعد أكثر من 20 عاما على رأس الحكومة الإسرائيلية، فأصبح في نظر شعبه بطلاً قومياً مع الحصول على اعترافات مستمرة من المحيطين بدولة إسرائيل.