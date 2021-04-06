ارتفاع حصيلة غرق عبارة في بنجلاديش إلى 34 شخصاً

ارتفعت حصيلة غرق عبارة الأحد الماضي في نهر في بنجلاديش إلى 34 شخصاً، بعد انتشال ست جثث، على ما أفاد مسؤولون اليوم الثلاثاء.وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 26 شخصاً في الحادث الذي وقع في رحلة لعبارة ركاب متوجهة من مدينة نارايانغانج الصناعية إلى إقليم مونشيجانغ المجاور.

وكانت العبارة مكتظة بنحو 50 راكباً ممن يريدون مغادرة نارايانغانج بعد فرض الحكومة إغلاقاً لمدة سبعة أيام اعتباراً من الاثنين لاحتواء تسارع وتيرة الإصابات بـ«كوفيد - 19»، قبل أن تصطدم بمركب شحن .

وأوقفت السلطات مهام البحث والإنقاذ الاثنين بعد إخراج العبارة من نهر شيتالاكسيا اثر انتشال 22 جثة.

لكنّ تحت ضغط ذوي المفقودين، استؤنفت عمليات البحث مع تمشيط مروحيات للمياه العكرة بحثاً عن أي جثث.

وقال المسؤول المحلي مستعين بالله «استناداً إلى شهادات أقارب الضحايا لا يزال هناك مفقودان اثنان».

وفي إطار التدابير المتّخذة لاحتواء الجائحة، تم تعليق عمل وسائل النقل المشترك من باصات وعبارات وقطارات وطائرات اعتباراً من أمس الاثنين.

وأغلقت المؤسسات التجارية ومراكز التسوق لمدة أسبوع، كما فُرض حظر تجول ليلي.