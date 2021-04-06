المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج

قال مسؤولون محليون اليوم الثلاثاء إنه تم إجلاء طاقم سفينة شحن هولندية وسط طقس عاصف قبالة ساحل النرويج في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين وإن السفينة الخاوية هائمة في المياه تواجه خطر الغرق.

وأظهرت صور أصدرها مركز تنسيق جهود الإغاثة النرويجي بعض أفراد الطاقم، وعددهم 12 شخصا، وهم يقفزون في المحيط من السفينة إمسليفت هندريكا قبل أن تنقذهم طائرة هليكوبتر. وتم رفع آخرين إلى الطائرة من على سطح السفينة مباشرة.

وقال مسؤول نرويجي إن جميع أفراد الطاقم نُقلوا لمكان آمن لكن السفينة، التي تبعد حاليا نحو 130 كيلومترا عن الساحل في بحر الشمال، مهددة بالغرق.

وقال هانس بيتر مورتنسون من إدارة السواحل لهيئة الإذاعة النرويجية "السفينة فقدت الطاقة بمحركها الرئيسي أثناء الليل وتنجرف باتجاه اليابسة".

وأضاف "هناك خطر أن تنقلب وتغرق"، وتابع أن هذا قد يتسبب في تسرب الديزل وزيت الوقود من خزاناتها.

والسفينة مسجلة في هولندا وبُنيت عام 2015 ويبلغ طولها 111.6 متر، وهي تحمل قوارب أصغر على سطحها وفقا لشركة ستاركلاس يوت ترانسبورت التي تجري عمليات التسويق لخدمات السفينة ومقرها موناكو.



