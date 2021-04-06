السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الأردن في مواجهة التحديات

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، الذي وصل المملكة أمس الاثنين.

وحمل وزير الخارجية السعودي رسالة إلى الملك عبدالله الثاني من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت وقوف السعودية إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها الملك لحماية الاردن ومصالحه.

ونقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين، وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دوماً للأردن. وأكد الصفدي وسمو الأمير فيصل عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات. وأضاف ان أمن المملكتين واستقرارهما واحد لا يتجزأ وأنهما يقفان معاً في مواجهة كل التحديات. واستعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.