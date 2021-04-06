نيوزيلندا تسمح بالسفر مع أستراليا من دون حجر

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن اليوم عن السماح بالسفر بدون الخضوع للحجر الصحي بين أستراليا ونيوزيلندا بدءا من يوم الاثنين 19 إبريل الجاري.

وكان قد تم إغلاق الحدود بين البلدين منذ بداية أزمة كورونا في مارس من العام 2020م، حيث طلب البلدان من جميع الوافدين الامتثال لحجر صحي في الفندق لمدة 14 يوما.