صور.. حافلات مائية لتلقيح كبار السن في «البندقية»

تلقى سكان جزيرتين في البندقية جرعات اللقاح المضاد لفايروس كورونا على متن زورق «فابوريتو» بعد تحويله عيادة عائمة خصيصاً لهذا الغرض.

وخُصصت واحدة من هذه الحافلات المائية التي تنقل الركاب في البحيرة لتلقيح أشخاص تزيد أعمارهم على 80 عاماً يعيشون في جزيرتي سانت إيراسمو وفينيول.

ونظراً إلى عدم توافر مركز تطعيم في هاتين الجزيرتين، وصعوبة انتقال كبار السن إلى جزيرة أخرى، تقرر توفير اللقاح لهم بواسطة «فابوريتو». وأوضحت بلدية البندقية في بيان أن لهذه المبادرة هدفاً مزدوجاً هو تعويد الناس على فكرة التطعيم، وتمكين كبار السن الذين يصعب نقلهم من تلقي اللقاح في مكان غير المنزل.