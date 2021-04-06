بوتين يوقّع قانوناً يخوله الترشح لولايتين جديدتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (68 عاما) الإثنين قانوناً يسمح له بالترشح لولايتين إضافيتين، ما يفتح الباب أمام بقائه في الكرملين حتى عام 2036.

وكان البرلمان صادق نهائيا على النصّ في مارس، إثر استفتاء شعبي على تعديلات دستورية صيف 2020.

يقود بوتين البلاد منذ عام 2000.

كان يفترض أن يتنحّى مع انتهاء ولايته الحالية عام 2024، إذ لا يسمح التشريع الروسي بأكثر من ولايتين رئاسيتين متتاليتين.

لكن وفق النصّ الذي وقّعه الإثنين "لا ينطبق هذا القيد على من شغلوا منصب رئيس الدولة قبل دخول تعديلات الدستور حيز التنفيذ".