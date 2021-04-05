الإمارات: دعم ثابت لجهود إحلال السلام في اليمن

الاتحاد (الرياض)

أكد سفير الدولة لدى اليمن سالم الغفلي، موقف الإمارات الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيه، ودعمها الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، أحمد عوض بن مبارك، أمس. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

من جانبه، استعرض بن مبارك مستجدات الأوضاع في اليمن والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، في ظل عدم جدية الميليشيات للجنوح إلى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب، وصمود القوات المسلحة اليمنية ورجال القبائل، ومساندة طيران قوات التحالف العربي في صد تلك الهجمات.

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن، والوقوف وقفة جادة أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الآمنين في مدينة مأرب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر، عبر إطلاق الصواريخ البالستية عليهم، وما سينتج من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب من دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

إلى ذلك، سيّرت الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب، أمس، ثلاث قوافل غذائية متنوعة، دعماً للجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في جبهات القتال في الكسارة، والمشجح، وهيلان بصرواح شمال وغرب محافظة مأرب.

وخلال تسليم القافلة، أوضح رئيس الهيئة الشعبية لدعم الدفاع عن مأرب، ناجي الحنيشي أن تسيير القوافل تأتي في إطار تدشين المرحلة الثانية من مشروع عمليات الإسناد والدعم الشعبي للقوات المرابطة في أطراف المحافظة.

وأشار إلى أن هذه القوافل تؤكد موقف أبناء مأرب بجميع أطيافهم ومكوناتهم المساند للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والداعم لصمودهم والمثمن لتضحيات الأبطال في مختلف جبهات القتال.

وأكد أن أبناء مأرب سيقدمون مزيداً من الدعم والإسناد لقوات الجيش والمقاومة لتعزيز صمودهم في معركتهم الوطنية المقدسة، دفاعاً عن الوطن والثورة والجمهورية حتى استعادة الدولة اليمنية من سيطرة ميليشيات الحوثي.

من جهته، أكد مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة للشؤون المالية والإدارية العميد ماجد شجون، أن هذا الدعم والإسناد الذي يقدمه أبناء مأرب يعبر عن التلاحم الشعبي مع الجيش والمقاومة في معركة الخلاص من الانقلاب «الحوثي»، معبراً عن الشكر والتقدير لكل أبناء مأرب على هذه المواقف الوطنية والمشرفة ودعمهم المستمر للجيش بهذه القوافل واستمرار رفد الجبهات بالمقاتلين طوال السنوات الماضية.