واشنطن وبغداد تبحثان مكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة

هدى جاسم (بغداد)

ينطلق غداً الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما أكدت مصادر سياسية أن الحوار سيتضمن عدة محاور بينها تواجد القوات الأميركية في العراق، مبينة أن الفريق العراقي المفاوض بجميع أعضائه لا يتبنى خروج القوات الأميركية من العراق.

وأشارت المصادر إلى أن الفريق العراقي، المكون من خبراء عسكريين وأمنيين وسياسيين، يرى الحاجة لبقاء القوات الأميركية وفق معطيات علمية، من خلال دراسة الواقع العراقي، وجميع المعطيات تشير إلى حاجة القوات العراقية إلى دعم القوات الأميركية، من خلال الدعم المعلوماتي واللوجيستي، إضافة إلى الغطاء الجوي.

وبحسب المصادر، فإن الحوار سيشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة.

ومن جانبه، أكد رئيس كتلة «بيارق الخير» النيابية، النائب محمد الخالدي، أن الوجود الأميركي في العراق، يمكن حسمه من خلال تعديل الاتفاقية الاستراتيجية.

وقال الخالدي: «الوجود الأميركي في العراق اعتمد في المضمون العام على الاتفاقية الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن الموقعة في 2011».

وتابع: «الكرة الآن في ملعب الحكومة، حيث بإمكانها أن تعدل أو تلغي الاتفاقية، وترسلها إلى البرلمان للتصويت، والذي يحتاج إلى ثلثي أصوات النواب»، مبيناً أن «من خلال هذا الإجراء يمكن حسم ملف الوجود الأميركي في العراق».

وأضاف الخالدي: «إن تعديل الاتفاقية الاستراتيجية، بما ينسجم مع مصالح العراق، يحتاج إلى رؤية شاملة للأوضاع، مع الأخذ في الاعتبار مستقبل البلاد، والتحديات المحيطة به، والخيارات التي تحفظ أمنه واستقراره».

وأكدت الولايات المتحدة رغبتها في تعزيز التعاون، وتطوير العلاقة مع العراق للوصول بها إلى الاستقلالية الاقتصادية والسياسية.

ذلك، شهدت ذي قار وبابل وديالى، أمس، احتجاجاً واعتصامات أمام مديريات التربية، احتجاجاً على عدم حسم موضوع «المحاضرين الذين يعملون في المدارس من دون مقابل»، والذين يطالبون بتوظيفهم رسمياً.

وقال مصدر محلي في ذي قار: «إن العشرات من المحاضرين، قطعوا أحد مداخل ساحة الحبوبي وسط الناصرية، للمطالبة بتوظيفهم».

وأكد شهود عيان أن عشرات المحتجين أغلقوا، أمس، مدخل مصفاة الناصرية النفطية في جنوب العراق الخامس على التوالي.

وتسبب الإغلاق في نقص الوقود في جميع أنحاء محافظة ذي قار، إذ نفد الوقود من الكثير من المحطات وامتدت طوابير طويلة في المحطات القليلة التي كانت لا تزال مفتوحة.

استهداف رتلين في بابل والديوانية بعبوتين ناسفتين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس، عن استهداف رتلين بعبوتين في محافظتي الديوانية وبابل. وقالت الخلية، في بيان: «إن عبوة ناسفة انفجرت في إحدى سيارات رتل في محافظة الديوانية، من دون أضرار مادية أو بشرية»، مبينةً أن «الرتل استمر بالحركة نحو جهته المقصودة».

وأضافت الخلية: «كما انفجرت عبوة ناسفة أخرى في إحدى سيارات رتل في محافظة بابل، من دون أضرار مادية أو بشرية».

وتتعرض المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي التي تقع على تخومها قواعد عسكرية تابعة للولايات المتحدة، وأرتال عسكرية بين الحين والآخر إلى هجمات صاروخية.