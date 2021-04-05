إعصار «سيروجا» يقتل 113 بإندونيسيا وتيمور الشرقية

ليمباتا (وكالات)

ضرب الإعصار الاستوائي «سيروجا»، أمس، إندونيسيا وتيمور الشرقيّة المجاورة، بعدما قضى 113 شخصاً على الأقل جراء فيضانات وانهيارات أرضيّة، فيما ما يزال العشرات في عداد المفقودين.

وفاقم الإعصار، المصحوب برياح عاتية وأمطار غزيرة، مآسي دول جنوب شرق آسيا، بعد كارثة أمس الأول، التي حوّلت بلدات صغيرة إلى حقول موحلة واقتلعت الأشجار، وأجبرت آلاف الأشخاص على اللجوء إلى الملاجئ.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا أنّه من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة خلال اليوم، مع تسبب الإعصار بموجات بارتفاع ستة أمتار.

وأدى الإعصار، الذي تزداد قوته فيما يتحرك نحو ساحل أستراليا الغربي، إلى إعاقة جهود الوصول إلى الناجين المحاصرين.

ويتوقع أن يستمر سوء الأحوال الجوية القصوى طوال الأسبوع في المنطقة.

وفي إندونيسيا، أعلن عن مقتل 86 شخصاً وفقدان أثر 71 آخرين، فيما قضى 27 شخصاً في تيمور الشرقية، التي تعد 1,3 مليون نسمة والواقعة بين إندونيسيا وأستراليا.

وغمرت المياه ديلي عاصمة تيمور الشرقية، وتحوّلت واجهة القصر الرئاسي فيها إلى رقعة من الوحل.

وشهدت جزيرة فلوريس الإندونيسية، أمس الأول، سيولاً وحلية وفيضانات جرفت المنازل ودمّرت الجسور وغمرت الطرق.

وأظهرت مشاهد التقطتها الوكالة الإندونيسية للبحث والإنقاذ عمالاً يعملون على انتشال جثث من تحت الوحل ووضعها في أكياس بلاستيكية.

وفي جزيرة ليمباتا الواقعة بين فلوريس وتيمور، جرفت أجزاء من بعض البلدات الواقعة على مرتفعات، نحو الساحل بسبب انزلاقات تربة.

وقال بصير لانغوديه: «إنه سمع بعيد اجتياح الفيضانات قريته فجراً، صرخات استغاثة صادرة من بيت قريب غمرته الوحول».

وأضاف: «كان هناك أربعة أشخاص داخل المنزل.. نجا ثلاثة منهم، لكن الرابع لم ينج». وسارع لونغديه وأصدقاؤه لمساعدة الرجل العالق في الوحل، لكنهم لم يتمّكنوا من إنقاذه. وتابع «قال: أسرعوا لم يعد بإمكاني الصمود لفترة أطول».

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه مستعد لتقديم المساعدة لتيمور الشرقية، المعروفة رسمياً بـ«تيمور-ليست».

وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي: «إن الفيضانات الكارثية تزيد الضغوط على الموارد وعلى الشعب».