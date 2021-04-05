مقتل 41 إرهابياً بينهم قيادي في مالي

قتل 41 إرهابياً على الأقل بينهم قيادي في هجوم على معسكر للجيش أودى بحياة أربعة جنود في شمال مالي.

ووقع الهجوم، الجمعة، ضد قاعدة لجنود قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة.

والقيادي القتيل في الهجوم هو مساعد للقيادي المالي إياد اغ غالي.

وقال محمد صالح النظيف، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثتها «بالتأكيد، ألحق الجنود الأمميون بالإرهابيين هزيمة نكراء حتى لو فقدنا أربعة من عناصرنا».

والجمعة، قتل أربعة جنود أممين تشاديين في هجوم على معسكرهم في «اغيلهوك»، وفقاً للأمم المتحدة. وأعلن مسؤول أممي أن نحو 20 إرهابياً قتلوا في معارك دامت ثلاث ساعات من أصل 100 شاركوا في العملية.

وخلال عمليات تمشيط نفذت أمس الأحد واليوم الاثنين، عثر الجنود الأمميون على جثث جديدة. وقال النظيف «إلى هذا اليوم، قتل أكثر من أربعين إرهابياً بينهم أحد معاوني إياد اغ غالي يعرف باسم عبدالله اغ البقاء».

ويقود إياد اغ غالي جماعة حليفة لتنظيم القاعدة الإرهابي.

ومعروف أن عبدالله اغ البقاء، رئيس بلدية «تيساليت» السابق، مقرب منذ زمن من إياد اغ غالي وأسند إليه دوراً عسكرياً كبيراً في شمال مالي.

وكشف مسؤول أمني أممي، طلب عدم كشف هويته، أن اغ البقاء في المرتبة الثالثة في قيادة الجماعة التي يتزعمها إياد اغ غالي.

واعتقل أربعة إرهابيين وسلموا للقوات المالية، كما قال المسؤول.