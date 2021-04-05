أميركا تبحث مسألة سد النهضة مع السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن ناقش، اليوم الاثنين، مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك مسألة سد النهضة الإثيوبي.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء السوداني ناقشا الحاجة إلى خفض التوتر الناجم في المنطقة بسبب هذه القضية.

كما ناقش بليكن وحمدوك الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في السودان وتعزيز الإصلاحات السياسية.

واستأنفت مصر والسودان وإثيوبيا، أمس الأحد، في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، المفاوضات حول السد الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.

واجتمع وزراء الخارجية والمياه في هذه الدول الثلاث بحضور رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير الماضي.