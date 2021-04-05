جونسون يعلن جدول تخفيف الإجراءات الاحترازية في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، جدولا زمنيا لتخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي، إن المحال التجارية وصالات الألعاب الرياضية سيعاد فتحها الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك بعد تلقي أكثر من نصف سكان المملكة المتحدة جرعة واحدة من اللقاح المضاد بفيروس كورونا المستجد. كانت بريطانيا أول دولة أطلقت حملة وطنية للتطعيم ضد الفيروس منذ بداية ديسمبر الماضي.