البرلمان العربي: استقرار الأردن ركيزة أساسية للأمن القومي العربي

أحمد شعبان (القاهرة)

ثمن رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي، الدور الكبير لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في تعزيز العمل العربي المشترك، في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها المنطقة ودعمه للقضايا العربية، مجدداً تأكيد البرلمان العربي على أمن واستقرار الأردن باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي وإحدى الدعائم التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وذلك بمقر البرلمان العربي في القاهرة.

وأعرب السفير العضايلة خلال اللقاء عن تقدير الأردن للدور المحوري للبرلمان العربي كمظلة عربية جامعة لتوحيد جهود البرلمانات العربية، وبما يعزز العمل والتضامن العربي ويخدم قضايا المنطقة، مثمناً مواقف رئيس البرلمان العربي تجاه الأردن وحرصه على تعزيز التواصل بين البرلمان العربي وكافة الدول العربية ومؤسسات العمل العربي.