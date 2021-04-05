السعودية ترصد 695 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، أنها سجلت 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الإصابات إلى 393 ألفاً و377.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي حول مستجدات الوباء، إلى أنها أحصت 7 حالات وفاة جديدة بالفيروس. الأمر الذي يرفع مجموع الوفيات في المملكة جراء الجائحة إلى 6704 وفيات.

كما لفتت إلى تسجيل 489 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 380 ألفاً و305.