عُمان تتخذ جملة إجراءات وقرارات لكبح تفشي كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، جملة من الإجراءات الهادفة إلى كبح تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها اقتصار دخول أراضيها على مواطنيها وحاملي تصاريح الإقامة فيها فقط ابتداء من 8 أبريل الجاري.

جاء ذلك ضمن حزمة من القرارات أعلنتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، في ختام اجتماعها اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بيان صادر عن اللجنة أن القرارات اتخذت «نظرًا لزيادة تفشّي هذا الوباء في مختلف محافظات السلطنة، وما تظهره الإحصاءات اليوميّة خلال هذه الفترة من ارتفاع كبير في حالات الإصابة والوفاة، وما يسببه ذلك من ضغطٍ شديد على القطاع الصحّي جرّاء التعامل مع هذه الإصابات وبهدف تقليل التجمّعات التي ثبت تسببها في تفشّي الوباء وزيادة حدته».

واتخذت اللجنة القرارات التالية:

أولاً: تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

ثانيًا: حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ثالثًا: عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

رابعًا: الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل «إفطار صائم» في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة.

خامسًا: حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

سادسًا: اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442 هـ الموافق 8 أبريل 2021م.



