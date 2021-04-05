بلجيكا: ضبط أكثر من 27 طناً من الكوكايين في ستة أسابيع

ضبطت الجمارك البلجيكية في ميناء أنتويرب 27.64 طناً من الكوكايين في الأسابيع الستة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية «بيلجا» استناداً إلى بيانات مكتب المدعي العام، أنه تم خلال ليلة السبت وحدها ضبط 11 طناً تقريباً.

وبحسب بيانات مكتب المدعي العام، تُقدر القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو 1.4 مليار يورو. أوضح المكتب أن الضبطيات ذات صلة بنصف مليار رسالة تم فك تشفيرها واعتراضها.

يُذكر أنه في نهاية فبراير الماضي تم ضبط 16 طناً من الكوكايين في ميناء هامبورج الألماني. وبحسب بيانات رسمية، كانت هذه أكبر كمية من الكوكايين يتم ضبطها في واقعة واحدة في أوروبا.

وشهدت كمية الكوكايين المضبوطة في ألمانيا زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة. ويُجرى ضبط كميات كبيرة من المخدرات في دول أوروبية أخرى أيضاً. ووفقاً لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادي الألماني، تم ضبط أكثر من 100 طن من المخدرات في ميناءي روتردام وأنتويرب معاً في عام 2019.



