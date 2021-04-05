النيابة العامة المصرية تدرج 26 متهماً على قائمة الإرهاب

قررت النيابة العامة المصرية إدراج أسماء 26 متهماً من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، التي حظرتها الحكومة المصرية وصنفتها على أنها جماعة إرهابية، الصادر ضدهم أحكام جنائية، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

ونص القرار، وفق موقع «بوابة الأهرام» الإلكتروني، اليوم الاثنين، على إضافة 11 متهماً على القائمة الرسمية للإرهابيين.

كما شمل القرار أسماء 15 متهماً آخرين.