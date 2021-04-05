روسيا تسجل 8646 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الاثنين تسجيل 343 حالة وفاة و8646 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 100717 حالة.

كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و 589540 إصابة.

وتماثل 7052 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى أربعة ملايين و 211133 حالة.