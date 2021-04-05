الكاظمي يجدد موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره .

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان صحفي اليوم، إن"الكاظمي أجرى اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجدد موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره مكملاً متلازماً لأمن العراق واستقراره".

وأضاف البيان أن " الكاظمي شدد على أن العراق حكومة وشعباً يعضّد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الاستقرار والتنمية والبناء".

كانت المملكة الأردنية قد أعلنت عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.