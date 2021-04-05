إيطاليا: اعتقال رجل يشتبه أنه زعيم مافيا خلال عيد الفصح



احتجزت الشرطة في صقلية رجلاً يعتقد أنه أحد زعماء المافيا، خلال مأدبة احتفالية، بعدما عاد إلى الوطن من أجل عيد الفصح.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الاثنين، أن الرجل الذي يعتقد أنه يرأس مافيا بالياريلي غادر إيطاليا إلى البرازيل لبعض الوقت، ولكن عاد إلى باليرمو قبل عيد الفصح.

واعتقلت الشرطة أربعة رجال آخرين يعتقد أنهم ناشطون في منظمة كوسا نوسترا الصقلية.

ويُتهم المشتبه فيهم بالابتزاز والاعتداء والخطف، وغيرها من الجرائم الخطيرة.

وجرى تنسيق المداهمة من جانب ممثلي الادعاء في باليرمو وغيرهم من المحققين الذين يستهدفون المافيا.