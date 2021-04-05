أعلن القائمون على جائزة نقابة ممثلي الشاشة «SAG»، الأحد، لائحة الأعمال والممثلين الفائزين بأفضل أداء في عالم التلفزيون والسينما لعام 2021، وفيما يلي قائمة بأبرز الفائزين: 
أفضل طاقم لفيلم سينمائي 
«The Trial of the Chicago 7»
أفضل طاقم لدراما تلفزيونية 
«The Crown»
أفضل مسلسل كوميدي تلفزيوني 
«Schitt’s Creek»
أفضل ممثل - أفلام
تشادويك بوزمان عن دوره بفيلم «Ma Rainey’s Black Bottom»
أفضل ممثلة - أفلام 
فايولا ديفيس عن دورها بفيلم «»Ma Rainey’s Black Bottom«
أفضل ممثلة عن دور ثانوي - أفلام 
يونغ يوه-جانغ عن فيلم»Minari«
أفضل ممثل عن دور ثانوي - أفلام 
دانييل كالواه عن فيلم»Judas and the Black Messiah«
أفضل ممثلة - دراما تلفزيونية 
جيليان أندرسون عن دورها بمسلسل»The Crown«
أفضل ممثل - دراما تلفزيونية 
جايسون بايتمان عن دوره بمسلسل»Ozark«
أفضل ممثلة - كوميديا تلفزيونية 
كاثرين أوهارا عن دورها بمسلسل»Schitt's Creek«
أفضل ممثل - كوميديا تلفزيونية
جايسون سوديكيس عن دوره بمسلسل»Ted Lasso«
أفضل ممثلة - مسلسل تلفزيوني قصير 
آنيا تايلور عن دورها بمسلسل»The Queen's Gambit«
أفضل ممثل - مسلسل تلفزيوني قصير 
مارك روفالو عن دوره بمسلسل»I Know This Much Is True" 