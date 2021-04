«ساغ 2021».. أبرز الأعمال والممثلين الفائزين

أعلن القائمون على جائزة نقابة ممثلي الشاشة «SAG»، الأحد، لائحة الأعمال والممثلين الفائزين بأفضل أداء في عالم التلفزيون والسينما لعام 2021، وفيما يلي قائمة بأبرز الفائزين:

أفضل طاقم لفيلم سينمائي

«The Trial of the Chicago 7»

أفضل طاقم لدراما تلفزيونية

«The Crown»

أفضل مسلسل كوميدي تلفزيوني

«Schitt’s Creek»

أفضل ممثل - أفلام

تشادويك بوزمان عن دوره بفيلم «Ma Rainey’s Black Bottom»

أفضل ممثلة - أفلام

فايولا ديفيس عن دورها بفيلم «»Ma Rainey’s Black Bottom«

أفضل ممثلة عن دور ثانوي - أفلام

يونغ يوه-جانغ عن فيلم»Minari«

أفضل ممثل عن دور ثانوي - أفلام

دانييل كالواه عن فيلم»Judas and the Black Messiah«

أفضل ممثلة - دراما تلفزيونية

جيليان أندرسون عن دورها بمسلسل»The Crown«

أفضل ممثل - دراما تلفزيونية

جايسون بايتمان عن دوره بمسلسل»Ozark«

أفضل ممثلة - كوميديا تلفزيونية

كاثرين أوهارا عن دورها بمسلسل»Schitt's Creek«

أفضل ممثل - كوميديا تلفزيونية

جايسون سوديكيس عن دوره بمسلسل»Ted Lasso«

أفضل ممثلة - مسلسل تلفزيوني قصير

آنيا تايلور عن دورها بمسلسل»The Queen's Gambit«

أفضل ممثل - مسلسل تلفزيوني قصير

مارك روفالو عن دوره بمسلسل»I Know This Much Is True"