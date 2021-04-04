«النواب»: الأردن والملك خط أحمر

عمان (وكالات)

أكد رئيس مجلس النواب الأردني، فيصل الفايز، أمس، أن الأردن حسم «بشكل صارم» أي مساس بأمنه واستقراره. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الفايز قوله، خلال جلسة خاصة لمجلس الأمة بمناسبة مئوية الدولة، في مبنى مجلس الأمة القديم: «نقف مع الملك وولي عهده للمضي نحو مئوية جديدة».

وأضاف الفايز: «نظامنا الهاشمي عصي على التآمر والفتن، وسنتصدى لكل يد مرتجفة تسعى للعبث بأمن الأردن»، مؤكداً أن «الأردن والملك خط أحمر». وجدد التأكيد على أن جلالة الملك عبدالله هو رمز الحكمة والحنكة والقوة والثبات، وإن ولاءنا هو جزء من إيماننا وانتمائنا لبلدنا الأردن الغالي.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان: «الأردن لم يشهد يوماً تصفية لمعارضة، ولا إلغاءً أو إقصاءً لمكون سياسي»، مؤكداً أن «الأردنيين استطاعوا عبور كافة الأزمات التي مر بها وطنهم».

وأضاف كريشان، في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: إن الدولة الأردنية والشعب الأردني بجميعِ مكوناته الاجتماعية هما الوريثان الحقيقيان لمشروعِ النهضة العربية، وهذه المبادئ حاضرة في مؤسساتِ الدولة الأردنية التي كانت كذلك خلال مسيرتها ولا تزال قادرة على صهر الجميع في الهوية الوطنية الجامعة، والذي ظهر منذ بدايات تأسيس الدولة.

وأشار إلى السعي المستمر للتطوير والتحديث في المجالات كافة كصفة ملازمة للدولة الأردنية منذ تأسيسها، وهو ما يمثل الجوهر الحداثي للدولة، التي تسعى باستمرار إلى البناء والتطوير، وقد شهدَ الأردن إنجازات عظيمة في كافة القطاعات، حتى أصبحت أنموذجاً يحتذى به، رغم قلة الإمكانيات وشح الموارد.

وقال: إن جلالة الملك واصل حمل راية الثورة العربية الكبرى، وعزز مسيرة بناء الوطن في شتى المجالات، وكرس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح، مشيراً إلى أهم المحطات في مسيرة تطور الدساتير وتعديلاتها لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء.

واستعرض إنجازات السلطة القضائية، مبيناً أن جلالة الملك عبدالله الثاني، أولى الجهاز القضائي جلّ الأهمية ودعم استقلاله منذ توليه سلطاته الدستورية، وخطط تطوير الجهاز القضائي خلال السنوات الماضية، وتحسين آلية عمله، لتعزيز سيادة القانون ومعالجة التحديات الراهنة ضمن أطر محددة.