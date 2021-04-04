إيطاليا تستخدم الكنائس والمتاحف مراكز للتطعيم

وضعت إيطاليا خطة طموحة لتسريع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، ولذلك فقد قررت أن تستخدم أماكن غير معتادة، مثل الكنائس والمتاحف لإعطاء جرعات اللقاح لمواطنيها.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، اليوم الأحد، أن سكان مدينة البندقية سيتم تطعيمهم على معدية لنقل الركاب تم إدخال تعديلات عليها، ابتداء من غد الاثنين، والتي سترسو في موقع محدد لإعطاء حقنة اللقاح لمن هم فوق سن الثمانين.

وفي مدينة مونزا بإقليم لومبارديا سيتم استخدام المباني في مدرج حلبة سباق السيارات أيضًا في عطلات نهاية الأسبوع.

وفي نابولي بجنوب إيطاليا، من ناحية أخرى، ستنضم العديد من المتاحف إلى حملة التطعيم، وفقًا للتقارير. وربما يمكن لبعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم قضاء فترة الراحة بعد تلقي حقنة اللقاح بين اللوحات.

وفي جزيرة صقلية تجري حملة تلقيح في العديد من الكنائس والأبرشيات الكاثوليكية. ويمكن أن يشارك الصقليون في طقوس الكنيسة وتلقي التطعيم في نفس الوقت.

وكتبت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن ممثلي المنطقة والكنيسة وقعوا اتفاقًا خاصاً لهذا الغرض.

وحددت إيطاليا لنفسها هدف تطعيم 80% من السكان بحلول نهاية الصيف، وتحديدا بحلول شهر سبتمبر.

وحتى الآن، تم إعطاء أكثر من 11 مليون جرعة في إيطاليا البلاد التي يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة.



