الأزهر: موكب المومياوات الملكية حدث عالمي فريد

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الدكتور نظير عياد، أن مصر شهدت أمس حدثا عالميّا فريداً، بتنظيم رحلة موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، مؤكداً أن موكب المومياوات دليل واضح على قدرة مصر الفائقة في تنفيذ أحداث عالمية، وأن هذا الحدث يثبت أن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو الاستقرار والتقدم والصدارة.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إلى أن الأزهر الشريف كان سباقا في بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بحماية الآثار المصرية والترويج لها وتصحيح المفاهيم المغلوطة حولها، من خلال البيان الختامي لمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، والذي نص على أن الآثار موروث ثقافي يُعرّف بتاريخ الأمم والحضارات، وهي ملك للأجيال كافة.