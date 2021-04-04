مصر تكشف عدد متلقي لقاحات كورونا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن نحو 150 ألف شخص من الأطقم الطبية والأفراد من الفئات المستحقة للحصول على لقاح مضاد فيروس كورونا، قد تلقوا اللقاح بالفعل حتى يوم أمس.

ووجهت زايد، وفقا لبيان من وزارة الصحة في القاهرة، بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوى البلاد، إلى جانب زيادة عدد ساعات العمل.

وأكدت أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، خاصة بالمحافظات الساحلية، بالتزامن مع حلول فصل الصيف وتوافد السائحين والمصطافين، بما يساهم في تنشيط حركة السياحة في ظل إجراءات الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.

وأوضحت أنه سيتم التوسع في الفئات المستحقة لتلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاحات فيروس كورونا.