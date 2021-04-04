المغرب يؤيد قرارات الأردن لضمان أمنه واستقراره

أعربت المملكة المغربية، اليوم الأحد، عن تأييدها المطلق للقرارات التي اتخذها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين لضمان استقرار الأردن وأمنه.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بيان صحفي أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء إنه "انطلاقاً من الروابط الخاصة التي تجمع الملك محمد السادس، بأخيه الملك عبدالله الثاني... تؤكد المملكة المغربية عن تضامنها التام مع المملكة الاردنية الهاشمية".



