مقتل العشرات في فيضانات وانهيارات أرضية بإندونيسيا

تسببت الفيضانات التي أحدثتها السيول الغزيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد في مقتل 23 شخصا في جزيرة فلوريس الإندونيسية، وإصابة تسعة وفقد خمسة، في حين لقي ثمانية حتفهم في دولة تيمور الشرقية الصغيرة المجاورة.

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث إن ما لا يقل عن 49 أسرة تضررت جراء الفيضانات في فلوريس الواقعة في شرق إندونيسيا.

وأضاف في بيان "دُفنت عشرات المنازل تحت الوحل في قرية لامانيلي... جرف الفيضان منازل السكان" في إشارة الى الجزء الشرقي من الجزيرة. وقال ان جسرا انهار في جزيرة أدونارا الواقعة إلى الشرق، حيث كان رجال الإنقاذ يواجهون الأمطار الغزيرة والرياح والأمواج العاتية.

وفي تيمور الشرقية المجاورة، ذكرت وكالة تاتولي الرسمية للأنباء أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في انهيار أرضي على مشارف العاصمة ديلي.

ونقلت الوكالة عن وزير الدولة للحماية المدنية يواكيم جوسماو قوله "نركز حاليا على نقل الضحايا من كبار السن والأطفال والحوامل إلى مكان آمن".

وقال شاهد من رويترز إن طفلا يبلغ من العمر عامين كان من بين الضحايا. ولم يتسن الاتصال بمسؤولي الحماية المدنية للتعليق.

وانقطعت إمدادات الكهرباء وغمرت المياه القصر الرئاسي فيما شهدت العاصمة ديلي أمطارا غزيرة ورياحا قوية منذ وقت متأخر مساء أمس السبت.

وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مباني منهارة وسيارات غمرتها مياه الفيضانات.