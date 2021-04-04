الرئيس اللبناني: نقف بجانب الأردن بوجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأحد، وقوف بلاده رئيساً وشعباً، إلى جانب الأردن ملكاً وشعباً، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والأمان في البلد الشقيق.

وقال عون في تغريدة عبر حساب الرئاسة اللبنانية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم إن الأردن "طالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الاقليمية والدولية".





