أحدث حصيلة لكورونا حول العالم

وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا فى العالم إلى مليونين و980848 فيما وصلت الاصابات الى أكثر من 130.5 مليون نسمة حسب إحصاء لرويترز.

وتتصدر الولايات المتحدة الاميرية الدول من حيث عدد الوفيات والاصابات حيث سجلت 554296 حالة وفاة و30654334 حالة اصابة تليها البرازيل بتسجيل 328206 حالة وفاة و12910082 حالة اصابة.