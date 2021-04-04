إندونيسيا.. البحث عن مفقودين بعد حادث تصادم بين مركب وسفينة

قال متحدث باسم وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن غواصين نقبوا مياه بحر جاوة اليوم الأحد بحثا عن 17 صيادا فقدوا بعد انقلاب مركبهم في أعقاب حادث تصادم مع سفينة بضائع صب.

وصرح يوسف لطيف المتحدث باسم الوكالة في بيان بأنه تم إجلاء 15 من طاقم مركب الصيد بعد تحطمها يوم السبت لكن خمسة غواصين يبحثون عن 17 آخرين.

وقال يوسف "ما زلنا نجري عمليات البحث" مضيفا أن سفينة إنقاذ تابعة للوكالة نقلت الناجين على متنها.

وأضاف أن الحادث وقع الساعة 0930 بتوقيت جرينتش. والسفينة الأخرى كانت ناقلة بضائع صب تبلغ سعتها نحو 30 ألف طن. وترفع كل من السفينتين علم إندونيسيا.

لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو فقد أحد من طاقم سفينة البضائع الصب.

