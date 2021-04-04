الكويت نقف مع الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره

أعربت وزارة الخارجية يوم السبت عن وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذها جلالة الملك عبدالله بن الحسين وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الشقيقة.

كما أكدت الوزارة في بيان لها أن أمن واستقرار ‏المملكة الأردنية الهاشمية من أمن واستقرار دولة الكويت.