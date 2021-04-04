البابا فرنسيس: لا تفقدوا الأمل فى زمن كورونا

دعا البابا فرنسيس عشية عيد الفصح إلى عدم فقدان الأمل خلال أزمة فيروس كورونا التي طال أمدها.

وقال رئيس الكنيسة الكاثوليكية في كنيسة القديس بطرس: أن إحدى رسائل عيد الفصح هي أن البدء من جديد ممكن دائما.

وقال البابا "في أشهر الوباء المظلمة دعونا نبدأ من جديد ولا نفقد الأمل أبدًا.

وتم السماح لعدد محدود فقط من الأشخاص بالحضور كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر عيد الفصح أهم الأعياد لدى الديانة المسيحية.