البرلمان العربي يعلن دعمه للملك عبدالله في حفظ أمن واستقرار الأردن

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وقوف البرلمان العربي التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية ودعم كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، لحفظ الأمن والاستقرار في المملكة، ومواجهة أي محاولات للنيل منها أو تهديد أمنها واستقرارها.

وشدًد رئيس البرلمان العربي على أن أمن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكداً على أنها إحدى الركائز والدعامات الأساسية التي تقوم عليها منظومة العمل العربي المشترك.