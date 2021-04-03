إحباط هجوم حوثي بزورق مفخخ في البحر الأحمر

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه أحبط هجوماً وشيكاً بواسطة زورق ملغم أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران جنوب البحر الأحمر.

وذكر التحالف أمس، أنه دمر زورقا مفخخاً مسيراً عن بعد تابعاً للميليشيات الحوثية في ميناء «الصليف» غربي اليمن. وشدد التحالف على أن الحوثيين يواصلون تهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، متهما الميليشيات باستغلال اتفاق استوكهولم المبرم بينها والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أواخر عام 2018 كـ«مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة».

ويوم الأحد الماضي، أعلن التحالف عن تدمير زورقين مفخخين يتبعان لميليشيات الحوثي، وذلك قبل تنفيذ عملية هجوم وشيك من الحديدة.

وكثفت الميليشيات المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة في محاولات أثارت إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وفي الحديدة أيضاً، لقي 7 قناصة حوثيين مصرعهم على يد وحدة مكافحة القناصة التابعة للقوات المشتركة بجبهات الساحل الغربي خلال الأربعة الأيام الماضية. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران زرعت دفعة قناصة جديدة بين المزارع الواقعة على خط «زبيد» لاستهداف منطقة «الجبلية» بمديرية التحيتا، وذلك بعد مقتل دفعات سابقة، مؤكدا أن وحدة مكافحة القناصة حيدت 7 من قناصة الميليشيات بعد رصد دقيق لمواقع تمركزهم أثناء استهدافهم قرى ومزارع ومحاولاتهم استهداف مواقع الوحدات المرابطة من القوات المشتركة لتأمين منطقة «الجبلية».

ووزع الإعلام العسكري فيديو يوثق لحظة القضاء من قناصة الميليشيات المشار إليهم.

وتعد وحدة مكافحة القناصة في القوات المشتركة قوة نوعية ضاربة أثبتت مهارتها وبشكل كبير في التخلص من قناصة الميليشيات التابعة لإيران.

إلى ذلك، تكبّدت ميليشيات الحوثي أمس، خسائر بشرية ومادية كبيرة، بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل وبغارات طيران تحالف دعم الشرعية غرب محافظة مأرب.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تعاملت مع عناصر حوثية أثناء محاولتها الهجوم على أحد الموقع العسكرية في جبهة «الكسارة»، مؤكداً سقوط جميع تلك العناصر بين قتيل وجريح بنيران الجيش. وأوضح المصدر أن قوات الجيش استعادت كل ما بحوزة عناصر الميليشيات الحوثية من أسلحة وذخائر متنوعة، فيما دمّرت مدفعية الجيش طقماً حوثياً كان يحمل ذخائر.

وبالتزامن، دمّر طيران تحالف دعم الشرعية عددًا من الأطقم الحوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، وقتل جميع من كانوا على متنها من العناصر الحوثية. كما استهدف طيران التحالف بغارات أخرى تجمعات متفرقة للميليشيات غرب مارب، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

وفي السياق، قتل طفل وأصيب 5 آخرون أمس، بشظايا صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على حي سكني مكتظ بالنازحين شمال مدينة مأرب.

وأوضح مصدر محلي أن اثنين من الجرحى في حالة حرجة وأن الصاروخ تسبب أيضاً بأضرار مادية وألحق أضرارا بالغة في منزلين وباص نقل في الحي المستهدف. وأشار المصدر إلى أن ميليشيات الحوثي مستمرة في ارتكاب جرائمها المروعة بحق المدنيين وتواصل قصفها المكثف على الأحياء السكنية ومخيمات النازحين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة معرضة حياة أكثر من 2 مليون مدني من سكان المدينة للخطر.

في غضون ذلك، لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية مصرعهم بنيران الجيش اليمني ومقاتلي القبائل شرق منطقة «بئر الرازيق» بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري أن قوات الجيش استهدفت مجموعة من الميليشيات الحوثية في مواقع «حويشيان»، وأوضح المصدر أن الاستهداف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير ثلاث عربات جراء انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق.

كما أكد المصدر أن قوات الجيش ستواصل المعارك حتى تحرير كل أرجاء اليمن من ميليشيات الحوثي المتمردة، واستعادة كافة مؤسسات الدولة من قبضتها، مشيراً إلى أن الميليشيات مازالت تدفع بالمغرر بهم إلى معاركها العبثية.